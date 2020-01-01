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Eş zamanlı hortum vurdu

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Eş zamanlı hortum vurdu

ANTALYA Manavgat'ta şiddetli fırtına ve yağmur sonrası aynı anda birkaç hortum oluştu. Hortumlarda Ulualan mevkisindeki bir fabrikasının, Kızılağaç turizm merkezindekiise bir çarşının çatısını uçurdu. Hortumda ağaçlar söküldü ve iş yerlerinin kepenkleri yerinden çıktı. Haacıobası mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonundaki iş yerinde de zarar meydana geldi.

CAN KAYBI YAŞANMADI
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Şu anda hasar meydana gelen yerlerde inceleme yapıyoruz. Böyle bir afette Allah'a şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici" dedi.

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Eş zamanlı hortum vurdu
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