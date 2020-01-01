Eve 50 metre kala hayatını kaybetti

ANTALYA'DA bir süre önce bypass ameliyatı geçiren bir kişi evine 50 metre kala fgenalış yaşamını yitirdi. Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 787 Sokak'ta meydana geldi. Öğle saatlerinde evden çıkan 66 yaşındaki Hüdaverdi Coşan, bir süre dolaştıktan sonra eve doğru yola çıktı. Coşan, eve 50 metre kala rahatsızlanıp yere yığıldı. Coşan'ın yardımına koşan çevredekiler, durumu 112'ye bildirdi.

KÖTÜ HABERİ VEREMEDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Coşan kurtarılamadı. Coşan'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Coşan'ın çalan telefonuna bakamayan polis, evine giderek, sağlık görevlileri eşliğinde ölüm haberini eşine verebildi.