Gemi batığında ilk bulgu heyecanı

ANTALYA'NIN batı kıyılarında bulunan dünyanın en eski batığı ile ilgili ilk bulgular heyecanlandırdı. Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde, Uluslararası Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, Texas A&M Üniversitesi ve Oxford Üniversitesinden de uzmanların yer aldığı 30 kişilik ekip, iki gemiyle batıkta arkeolojik kazı çalışması yaptı. Yaklaşık 50 metre derinlikten çıkarılan eserler, Antalya Müzesinde bulunan Antalya Koruma ve Onarım Laboratuvarı'na götürüldü.

3 BİN 600 YILLIK MIZRAK

Yabancı bilim insanlarını da heyecanlandıran batıktaki eserler, Kemer ilçesine kurulması planlanan sualtı arkeoloji müzesinde sergilenecek. Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, batıkla ilgili ilk bulguları paylaştı. Tunç Çağı'na ait olduğu bildirilen geminin bakır yüklü olduğunu anlatan Öniz, "Gemide milattan önce 16. veya 15. yüzyıllarda muhtemelen Kıbrıs'taki madenlerden çıkartılmış bakır ingotlar var. Bu bakır külçeler, yastık formu adı verilen dünyanın en erken örnekleri. 10 kadar silindir formda külçe var. Bu külçelerin dünyada toplam beş örneği var. Bir tanesi New York Metropolitan Müzesinde, dördü Atina Arkeoloji Müzesinde. Dünyada sadece beş tanesi bilinen bu külçelerden biz, Antalya kıyılarındaki batığımızda 100'den fazla tespit ettik. Farklı malzemelere de ulaştık. 3600 yıllık mızrak kalıntısı, buna benzer çeşitli eserler çıktı. Batıkta kazı çalışmaları birkaç sene sürecek" açıklamalarında bulundu.