Kepez’de 174 çocuk için ortak kutlama

BUGÜN NELER OLDU

epez Belediyesi'nin Spor Okulu ile Destek ve Eğitim Kursları'nda eğitim gören 174 öğrenci için ortak doğum günü kutlaması yapıldı.Çocuk ve gençlerin mutluluğunu çok önemsediklerini belirten Tütüncü, "Onların mutluluğu bizim için çok önemli. Önceliğimiz çocuklarımız. Onlar bizim yarınlarımız, biz çocuklarımız için çalışıyoruz" dedi.