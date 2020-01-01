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Kepez’de 174 çocuk için ortak kutlama

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Kepez’de 174 çocuk için ortak kutlama
Kepez Belediyesi'nin Spor Okulu ile Destek ve Eğitim Kursları'nda eğitim gören 174 öğrenci için ortak doğum günü kutlaması yapıldı. Çocukların doğum günü mutluluğuna Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de ortak oldu. Çocuk ve gençlerin mutluluğunu çok önemsediklerini belirten Tütüncü, "Onların mutluluğu bizim için çok önemli. Önceliğimiz çocuklarımız. Onlar bizim yarınlarımız, biz çocuklarımız için çalışıyoruz" dedi. Çocuklarla tek tek hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Tütüncü'ye Kepez Belediyespor Başkanı Hakan Çatal'da eşlik etti.
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Kepez’de 174 çocuk için ortak kutlama
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