Köy pazarında panayır havası

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin kadın üreticilere destek vermek ve tüketicileri doğal ürünlerle buluşturmak amacıyla projelendirdiği Antalya Köy Pazarı, 2'nci kez kuruldu. İlk hafta 485 kadın üreticinin stant açtığı pazarda, bu kez kadın üretici sayısı 600'e ulaştı. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen köy pazarı, üreticiden ve tüketiciden büyük ilgi görüyor.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ YAPILDI

Antalya Köy Pazarı, kadın çiftçilerden ve kadın kooperatifi ortaklarından oluşmasıyla Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Pazarda, sebze meyveden, süt ürünlerine, hamur işlerinden doğal bitkilere kadar geniş bir ürün tüketiciye sunuluyor. Kadın üreticiler, ürünlerini belediyenin oluşturduğu üzeri kapalı tezgâhlarda satıyor.

KEŞKEK İKRAM EDILDI

Antalya-Burdur yolunun Kepez Varyantı'nın başlangıcının yanında yer alan Park Funtastic'de kurulan pazarda, kazanlarda pişirilen yöresel lezzet keşkek ziyaretçilere sunuldu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de kazanın başına geçerek, keşkek dağıtımı yaptı. Tezgahları gezen Tütüncü, üreticilerle sohbet ederek ürünleri inceledi.