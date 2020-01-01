Mahalle okullarında umuda yolculuk

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 'Bir Mahalle Okulu Bir Umut, Umuda Doğru Yolculuk' projesi kapsamında kırsal bölgelerdeki okullara ve öğrencilere spor malzemesi dağıtıyor. Şu ana kadar Akseki, Aksu, Gündoğmuş, İbradı ve Döşemealtı'nda bulunan 16 ilk ve orta öğretim okulunu ziyaret eden Büyükşehir ekipleri, 460 öğrenciye çanta, tişört, okullara da futbol basketbol, voleybol, hentbol topu ve satranç takımları hediye etti.

SPORA YÖNLENDİRME

İlçelerdeki uzak okullara spor malzemesi dağıtımı yapılan proje ile spor geleneği oluşturmak, öğrencileri spora yönlendirmek ve kötü alışkanlıklardan korumak amaçlanıyor.