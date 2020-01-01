Motosikletliye eğitim verildi

ANTALYA'DA 2006 yılında kurulan ve motosiklet sevdalılarını buluşturan Akdeniz Motosiklet Kulübü ve Muratpaşa Belediyesi işbirliğinde belediye personeline eğitim verildi. Onur Kuru ve İshak Can'ın katkılarıyla yapılan temel ve güvenli sürüş eğitimlerine 37 personel katıldı. İki ayrı oturumda gerçekleşen eğitimlerin ilk ayağı Değirmenönü Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

KAZALARA DİKKAT EDILMELI

Teorik eğitimin ardından motosiklet hakimiyetini temel alan uygulamalı eğitimler Bayındır Mahallesi'ndeki açık pazar alanında yapıldı. Muratpaşa Belediye Bakanı Ümit Uysal "Trafikte sonuçları çok acı olan motosiklet kazaları yaşanıyor. Dikkat edilmeli" diye konuştu.