Okul gibi kütüphane

Antalya'da 24 saat açık olan Tekelioğlu Halk Kütüphanesi buluşma noktası oldu. Kütüphane Müdürü Muharrem Dal, 24 saat açık ve etkin hizmet verdiklerini söyledi. Kütüphane içinde oluşturdukları Muammer Ören Atölyesi'nde gönüllülerin önderliğinde haftanın her gün bir etkinlik olduğunu belirten Dal, "Bu etkinliklerin her biri kendi başına çalışma. Gönüllüler ile katılımcılar önceden belirledikleri konuyu gün içindeki gerçekleştiriyor" dedi .

MASALLARLA MATEMATİK

Dal, hafta sonu da 'Masallarla Matematik', 'Ebeveyn ve Çocuk Nefes Eksersizleri' konularında da n etkinlikler gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Aygen Karadayı'nın düzenlediği 'Masallarla Matematik' etkinliği hakkında bilgi veren Dal, "Bu çalışmaya 11 çocuk katıldı. Proje sayesinde çocuklarımıza matematiği sevdiriyoruz" diye konuştu.

HER GÜN BİN KİŞİ GELIYOR

Kütüphanenin tam bir buluşma noktası olduğunun alıntı çizen Muharrem Dal, "24 saat açığız ve günün her saati kütüphanemiz de nöbetçi bulunuyor. Günde ortalama bin kişi burayı ziyaret ediyor. 20 kişilik okuma salonumuz tıka basa doluyor" dedi.