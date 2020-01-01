Seferberlik işe yaradı

Antalya'nın Alanya ilçesinde ikinci kez lösemiye yakalanan Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu'ndan sevindirici haber geldi. Alanyalıların 'Şebnem için iyİLİK' adı altında kök hücre bağışı için seferber olduğu Şebnem, İstanbul'da gerçekleşen ilik nakli ile hayata tutundu. Genç akademisyen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

AYLAR SONDA EVİNDE

Hastalıkla mücadele ederken hayata hep pozitif bakmasıyla bilinen Şebnem Köseoğlu, yeni yıla evinde girecek olmanın mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Alanyalı hemşehrilerine mesaj gönderen Şebnem, "Hayatımda yeni bir dönemin başladı. Taburcu olmanın özgürlük anlamına gelmiyor. Maşallah sayfalarca yasak listem var. Ev değil sanki 'Nazi Kampı'na gidiyorum. Olsun yine de yeni bir macera ve yeni bir yola giriyoruz" ifadelerini kullandı.

BİM BAM BOM DOSTLAR

Yeni yıla evde girmenin mutluluğunu, "Yeni hücrelerimle merhaba!!!+1'deyiz sonunda bugün!!!! -'lerden bugünlere gelmek harika" cümleleri ile paylaşan Şebnem Köseoğlu, ""Bim bam bom! Çok şükür dostlar. Artık ben de yatağımda evimde uyuyacağım. Hırsından çatlasın düşmanlar! Artık sabah 5 ve 6'da uyandırılmayacağım. (Tüm hemşirelerime selam olsun. Sizi çok seviyorum. Hepiniz harikaydınız! Sorun sizde değil, sabah uyandıran sistemde). Yine maşallahınızı hak ettim. Aylar süren hastane maceramızın sonuna geldik. Milyonlarca şükürler olsun" dedi.



SEFERBER OLUNMUŞTU

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, AHEP Rektörü, öğretim görevlileri ve öğrenciler de Şebnem Köseoğlu'na destek için Kızılay çadırına giderek kök hücre bağışı için kan vermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Şebnem Köseoğlu'nu telefonla arayarak moral vermişti. Aytemiz Alanyaspor taraftarları da stada pankart asarak kampanyayla destek olmuştu.



DUANIZI EKSİK ETMEYİN

KENDI hikayesinin süper kahramanı olma macerasında yeni bir yola başladığını anlatan Şebnem, "Bakalım kahramanlarımızın başına bu kez neler gelecek. Yeni hafta ve yeni düzen bize neler gösterecek? Sizlere de bol şükür dolu mus mutlu haftalar olsun. Dualarını yollayan herkese çok teşekkür ederim. Lütfen dualarınızı ve güzel enerjilerinizi bana yollamayı eksik etmeyin" diye konuştu. Şebnem'i tedavisi süresince kardeşi Meltem Köseoğlu'nun bir an olsun yalnız bırakmaması abla-kardeş dayanışmasına örnek gösterildi.