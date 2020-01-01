Sokak köpeği dehşet saçtı

ANTALYA'DA sahibi tarafından gezdirilen 'Yorkshire Terrier' cinsi süs köpeği, sokak köpeğinin saldırısı sonucu öldü. Olay, uratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda Mustafa Özdemir'in gezdirdiği 7 yaşındaki 'Yorkshire Terrier' cinsi süs köpeği, çevre esnafının 'Kocabaş' adını verdiği sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Ufak yapılı ve tüylü süs köpeğini geniş çenesi arasına alan sokak köpeği, sağa sola savurdu.

AĞZINDAN KIMSE ALAMADI

Özdemir ve çevredekiler sokak köpeğinin ısırdığı küçük köpeği kurtarmaya çalıştı. Ancak sokak köpeği, çenesi arasına aldığı ufak yapılı köpeği parçalayarak öldürdü. Kalabalıktan ürkerek kaçan sokak köpeği, çevredekiler tarafından yakalandı. Sokak köpeği haber verilmesi üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Köpeğini kaybettiği için üzgün olduğunu belirten Mustafa Özdemir, "Önlem amadığıiçin belediyeden şikayetçi olacağım" dedi.