Tomas’ı da gönderdık

Ligin 11. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran ve Stjepan Tomas'ı göreve getiren Antalyaspor'da ilk yarının sona ermesi ile teknik direktör değişikliğine gidildi. Teknik Direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.

6 MAÇTA GALİBİYET YOK

Kırmızı beyazlı kulüpte 15 Kasım'da teknik direktörlük görevine başlayan Stjepan Tomas, 6 maçta takımın başında yer aldı. Antalyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı. Antalyaspor yönetiminin Stjepan Tomas ile yaptıkları görüşmede, sözleşmenin karşılıklı feshine karar verildi.

KARAMAN VE KOCAMAN

Antalyaspor'un Tomas ile yollarını ayırmadan önce Hikmet Karaman ile temasa geçtiği ileri sürüldü. Halen boşta olan Karaman'ın kırmızı beyazlı kulübün teklifine sıcak baktığı belirtildi. Konyaspor ile yollarını ayırma aşamasında olan Aykut Kocaman'ın Başkan Ali Şafak Öztürk ile görüştüğü yolundaki haberler ise doğrulanmadı.