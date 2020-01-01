Yakışanı yaptık

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'in ilk devresinde 29 puan topladıklarını, bunun kendileri için önemli olduğunu bildirdi. Çavuşoğlu, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu değerlendirerek, ilk yarıyı 6'ncı sırada tamamlandıklarını hatırlattı. Genel anlamda başarılı sezon geçirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "Süper Lig'deki ilk 3 yılda ilk yarıları 18 puanla tamamlıyorduk. Bu sezon 29 puan toplamayı başardık. Bu da önemli başarıdır" diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp çalışanlarını özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Çavuşoğlu, taraftarlara, stadyuma gelerek kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. Taraftar, şehir ve yönetim olarak Alanya'ya yakışır şekilde hareket ettiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "İkinci yarı hazırlıklarımıza 5 Ocak'ta başlayacağız. Bugüne kadar Alanyaspor'a destek veren ve katkıda bulunan başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bugünlere birlikte hareket ederek geldik. Bundan sonra da öyle olacak" dedi.



ÇAVUŞOĞLU ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ

ALANYASPOR Kulübünün, çocukları mutlu etmek, Alanyaspor sevgisini aşılamak ve lisanslı ürün kullanımına dikkat çekmek amacıyla 'Bir forma yeter' sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında bir hayırsever tarafından mağazadan satın alınan 130 adet eşofman, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu tarafından Mahmutseydi ilk ve ortaokulunda öğrencilere dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in de katıldığı etkinlikte öğrencilere eşofmanlarını dağıtan Çavuşoğlu, daha sonra okul müdürü Süleyman Dervişoğlu, öğretmen ve öğrencilerle birlikte okul önünde fotoğraf çektirdi. Formaları alan çocuklar, ikinci yarının ilk maçında takımlarını stadda destekleyecek.