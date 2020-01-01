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Yeni yıl dileği sağlık

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yeni yıl kutlamalarında duygusal anlar yaşandı. Tedavi gören hastalar renkli etkinlikle moral bulmaya çalıştı. Hastaların yeni yıl dilekleri ise sağlıklarına kavuşmak oldu

Giriş Tarihi: 1.1.2020
Yeni yıl dileği sağlık

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde yeni yıl kutlamalarında duygusal anlar yaşandı. Hemodiyaliz Ünitesi'nde tedavi gören böbrek hastaları için yeni yıl eğlencesi yapıldı. Günde yaklaşık 100 hastanın diyaliz tedavisi gördüğü merkezde, hastaların moralinin güçlendirilmesi adına yılbaşı kutlaması düzenlendi. Kutlamaya diyaliz hastaları ve yakınlarının yanı sıra hastalara bu zorlu yollarında yardımcı olan Prof. Dr. Fettah Fevzi Ersoy, Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, Prof. Dr. Ramazan Çetinkaya da katıldı.

ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI
Diyaliz hastalarının yaşamlarının uzun bir sürecini hastanelerde geçirdiğini ifade eden Prof. Dr. Fettah Fevzi Ersoy ve Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, yılbaşı, bayram gibi tatil günlerini de hastanede geçiren hastaların motivasyonlarını güçlendirmek amacıyla yılbaşı etkinliği düzenlediklerini kaydetti. Prof. Dr. Süleymanlar, "Hastalarımızın en kısa zamanda bağış organlarla yeni hayatlarına kavuşmaları en büyük istediğimiz. Tüm hastalarımıza aileleriyle birlikte güzel günler ve acil şifalar diliyorum" dedi.


YORGUNLUK ATTILAR
HASTANE personeli ise H Blok Atrium'unda yapılan kutlamada yeni yılı karşıladı. Etkinliğe AÜ Tıp Fakültesi Dekanı Yardımcısı Cem Oktay, AÜ Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Hastane Başmüdürü Prof. Dr. Mustafa Yıldıran, akademik ve idari personel katıldı. Yeni yıl için sağlık, huzur ve barış dileklerinde bulunan Başhekim Aydınlı, bu bir yılda çok çalışarak güzel işlere imza attıklarını, tün dünyanın gıptayla izlediği bir hastanede hizmet verdiklerini söyledi.

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Yeni yıl dileği sağlık
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