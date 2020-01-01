Yolda can pazarı

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sparta'da sürücüsünün kontrolünden çıkaran yolcu midibüsü refüje devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı. Kaza, Isparta-İstanbul karayolunun Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesi yakınlarındaki Göltaş rampalarında meydana geldi. Uluborlu ilçesinden Isparta'ya giden Özcan Baygün'ün (23) kullandığı 32 UC 005 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak önce bordür taşlarına, ardından da çelik bariyerlere çarparak yan yattı.Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, polis ve jandarma sevk edildi. Minibüsün içindeki yaralılar havalandırma pencerelerinden çıkarılarak Isparta'daki çeşitli hastanelere götürüldü. Sağlık ekiplerinin hastanelere ulaşabilmesi için polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı. Yarılalardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.Isparta Milletvekili Recep Özel de yaralanan kazazedeleri Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret etti.