5 kişiye can oldu

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde yılbaşı günü beyin ölümü gerçekleşen 55 yaşındaki Aysel Çığ'ın tüm organları bağışlandı.Antalya Muratpaşa'daki evlerinde 26 Aralık günü beyin kanaması geçiren Aysel Çığ, tedavi altına alındığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 5 gün yaşama tutunabildi. Yılbaşı günü beyin ölümü gerçekleşen Çığ'ın tüm organları, eşi Rıfat Çığ tarafından bağışlandı. Aysel Çığ'ın böbrekleri, karaciğeri ve korneaları alındı. Çığ'ın böbreklerinden biri Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki bir hastaya; diğer böbreği, karaciğeri ve korneaları AÜ Hastanesi'ndeki uygun hastalara nakledildi. Eşinin hayat dolu, neşeli bir insan olduğunu söyleyen Rıfat Çığ, ailece verdikleri kararın eşini mutlu edeceğine inandığını söyledi. Kendisinin biyolog, eşi Aysel'in muhasebeci olduğunu anlatan Rıfat Çığ, "Çektiğimiz belgesellere kameramanlık da yapardı. Hayat dolu bir insandı. Bağışladığımız organları başkalarını yaşatsın, bu bize yeter" dedi.33 yıllık eşini kaybetmenin acısını yaşadığını anlatan Rıfat Çığ, "Çok üzgünüz. Bizler daima organların bağışlanmasının önemli olduğuna inanırdık. Eşim de yaşadığı dönemlerde aynı şeyleri düşünürdü. Bütün organlarını yüzü de dahil olmak üzere bağışladık. Bunların içerisinden kullanılabilenler alındı. Umarım bu organlar bundan sonra başka insanlara mutluluk verir. Organ bekleyen çok hasta var. Onlara büyük bir ışık olur, biz bu ışığın küçük bir bölümünü eşim Aysel ile birlikte yakmak istedik. Ölümünden sonra organlarını bağışladığımızı bilseydi, bize sevgiyle sarılır teşekkür ederdi" diye konuştu.KKTC Girne Amerikan Üniversitesi'nde psikoloji okuyan oğlu Genco Çığ ise "Her organ bir hayattır. Annemin sağlıklı organları başka insanların mutluluğuna neden olacak, o da beni mutlu edecek. Annemi kaybettim fakat bu sayede başka canlara can katacak" ifadelerini kullandı.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi (AÜ) Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakil Merkezi'nde, 2019 yılında 311 hastaya organ ve doku nakli yapıldı. AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, son yılların rekor sayısına ulaştıklarını belirterek, önemli olanın nakil sayısı değil, başarı oranı olduğunu söyledi. 2019'da 71 karaciğer, 235 böbrek, 4 kalp ve 1 çift kol naklinin yanı sıra 150 kornea nakli yapıldığını söyledi. Önemli olanın nakil sayısı değil, başarı oranı olduğunu belirten Prof. Dr. Aydınlı, böbrek nakillerinde yüzde 99, karaciğerde ise yüzde 90 başarı oranıyla gurur duyduklarını kaydetti.