Açık kuyu can aldı

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'unBucak ilçesinde yaklaşık 2 metrelik suyla dolu çukur can aldıb Olay, Kızılkaya beldesinde bulunan hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çitflikte ailesiyle oturan 4 yaşındaki Emirhan Yılmaz, suyla dolu yaklaşık 2 metrelik çukura düştü. Durumu fark eden baba Şükrü Yılmaz, Emirhan'ı sudan çıkardı.Olay yerine gelen 112 ekipleri, Emirhan'ı ambulansla hastaneye götürdü. Talihsiz çocuk, Bucak Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.