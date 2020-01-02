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Bu bütçe ile transfer zor Antalyaspor’un daha önce 23 milyon 898 bin lira olan harcama limiti, 59 milyon 355 bin liraya yükseldi. Kırmızı-beyazlıların bu rakamlarla düşündüğü tüm transferleri yapması mümkün gözükmüyor

Giriş Tarihi: 2.1.2020