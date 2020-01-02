Bu bütçe ile transfer zor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig kulüplerinin "Takım Harcama Limitleri"ni yeniden değerlendirdi. Antalyaspor'un daha önce 23 milyon 898 bin lira olan harcama limiti, yeni belirlemelere göre 59 milyon 355 bin liraya yükseldi.
Kırmızı beyazlıların harcama limitinin artırılmasında borçların yapılandırılmasının etkili olduğu belirtildi.
ARTIŞ BEKLENTİLERİN ALTINDA
Ligin ilk yarısında harcama limiti nedeniyle istediği transfer hamlelerini yapamayan Antalyaspor, beklentilerinin altında bir artışı görse de transfer hamlesi yapabilecek. Ancak kırmız-beyazlı kulübün düşündüğü tüm transferleri bu rakamlar ölçüsünde yapmasının mümkün olamayacağı kaydedildi.
ALANYASPOR YEDİNCİ SIRADA
TFF'nin harcama limitlerini artırması ile Aytemiz Alanyaspor'un eli yine rahatladı. Tutuncu-yeşillilerin harcama limiti 100 milyon 32 bin 618 liraya yükseltildi. Galatasaray'ın 451 milyon 659 bin lira ile liste başı olduğu limit sıralamasında Aytemiz Alanyaspor 7'nci, Antalyaspor ise en az bütçe ile son sırada yer aldı.