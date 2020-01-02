Bulun şu sadisti

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'dabir sitenin bahçesindeki kedi, çelik telle asılarak öldürüldü. Olay, uratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Her gün beslediği sokak kedilerinden biri olan anne kedinin çelik çamaşır ipiyle asılarak öldürüldüğünü gören Tuğba Yurttaş (36) durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Asılı bulunduğu çelik telden polisin yardımıyla çıkartılan kedi, Tuğba Yurttaş'ın annesi Nuray Yurttaş tarafından alınarak gömüldü.Şikayetçi olan Yurtdaş, "Kedilere baktığım için bizi sitede istemeyen çok kişi var. Misilleme yapıldığını düşünüyorum. Kedilere bir şeyler yapacaklarını söylüyorlardı. En sonunda asarak öldürdüler. Bugün kedi asan, yarın insan asar" diye konuştu. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, kediyi öldüren kişi ya da kişileri bulmak için özel ekip oluşturdu. Özel ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde su dolu alt geçitte zincirleme mahsur kalma olayı yaşandı. için 07 AIE 004 plakalı otomobiliyle yola çıkan Nermin Yalçın, su dolu alt geçitten geçmek isterken mahsur kaldı. Yaçıneşi ve babasından yardım istedi. Bunun üzerine 07 UN 004 plakalı kamyonetle eşinin yardımına gelen Ali Yalçın da 70 santimetreyi bulan su birikintisinde mahsur aldı. Çifti, belediye, itfaiye ve karayolları ekipleri kurtardı.