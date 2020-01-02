Cisse zirvede

TFF, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk yarı istatistik bilgileri yayınlandı. Ligin ilk yarısında evinde en çok galibiyeti 8 maçla Sivasspor aldı. Evinde ligin ilk yarısında en az galibiyet sevincini ise 1'er maçla Antalyaspor, Kayserispor, Ankaragücü ve Konyaspor yaşadı
.
SÖRLOTH'LA YARIŞIYOR
Süper Lig'in ilk devresinde 17 hafta boyunca takımlar 445 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon amansız bir yarışa sahne olan gol krallığında ise zirvede 12 golle Aytemiz Alanyaspor'dan Papiss Cisse ve Trabzonspor'dan Alexander Sörloth yer alıyor. Bu iki oyuncuyu 11 golle Gençlerbirliği'nden Stancu ve 10'ar golle Yeni Malatyaspor'dan Jahovic ile Fenerbahçe'den Vedat Muriqi izliyor.
TOPLAM 46 PENALTI GOLÜ
Ligin ilk devresinde atılan 445 golün 65'i kafa, 315'i ayak, 46'sı ise penaltıdan gelirken 16 golü de oyuncular kendi kalesine attı.
Öte yandan, 18 kulübün teknik
adamları, 17 hafta boyunca tam 893
kere hamle için kulübelerine başvurdu.
Sezonun ilk yarısında en çok değişiklik
yapan takım 51 hamle ile Yeni
Malatya, Çaykur Rizespor, Sivasspor
ve Galatasaray oldu. Kulübeye en az başvuran takımın ise 47 hamle ile Alanyaspor olması dikkat çekti.