Cisse zirvede

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TFF, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun ilk yarı istatistik bilgileri yayınlandı. Ligin ilk yarısında evinde en çok galibiyeti 8 maçla Sivasspor aldı.Süper Lig'in ilk devresinde 17 hafta boyunca takımlar 445 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon amansız bir yarışa sahne olan gol krallığında ise zirvede 12 golle Aytemiz Alanyaspor'dan Papiss Cisse ve Trabzonspor'dan Alexander Sörloth yer alıyor. Bu iki oyuncuyu 11 golle Gençlerbirliği'nden Stancu ve 10'ar golle Yeni Malatyaspor'dan Jahovic ile Fenerbahçe'den Vedat Muriqi izliyor.Öte yandan, 18 kulübün teknikadamları, 17 hafta boyunca tam 893kere hamle için kulübelerine başvurdu.Sezonun ilk yarısında en çok değişiklikyapan takım 51 hamle ile YeniMalatya, Çaykur Rizespor, Sivassporve Galatasaray oldu.