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Davraz şenlendi

Kulüpler Arası Kayak Yarışmaları, Isparta Davraz Kayak Merkezi’nde yapıldı. Organizasyona 148 sporcu katıldı

Giriş Tarihi: 2.1.2020
Davraz şenlendi
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde Kulüpler Arası Kayak Yarışmaları yapıldı. Davraz Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlara Harmanören Kayak Spor Kulübü, Isparta Bölge Spor Kulübü, Isparta Davraz Çobanisa İhtisas Spor Kulübü, Davraz Kayak Spor Kulübü, Kayak Eğiticileri Spor Kulübü, ETUDOSD Spor Kulübü, Doğa Sporları Kulübü'nden 123 kayakçı ve 25 snowboardçu katıldı.

FİNALİSTLER BELLİ OLACAK
Kulüpler Arası Kayak Yarışmaları sonrasında finale katılma hakkı elde edecek sporcular belli olacak. Kıyasıya mücadele içinde geçen yarışmaları Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da izledi. Vali Seymenoğlu, sporculara başarı diledi.
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Davraz şenlendi
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