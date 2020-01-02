Davraz şenlendi

BUGÜN NELER OLDU

sparta Davraz Kayak Merkezi'nde Kulüpler Arası Kayak Yarışmaları yapıldı. Davraz Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlara Harmanören Kayak Spor Kulübü, Isparta Bölge Spor Kulübü, Isparta Davraz Çobanisa İhtisas Spor Kulübü, Davraz Kayak Spor Kulübü, Kayak Eğiticileri Spor Kulübü, ETUDOSD Spor Kulübü, Doğa Sporları Kulübü'nden 123 kayakçı ve 25 snowboardçu katıldı.Kulüpler Arası Kayak Yarışmaları sonrasında finale katılma hakkı elde edecek sporcular belli olacak. Kıyasıya mücadele içinde geçen yarışmaları Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da izledi. Vali Seymenoğlu, sporculara başarı diledi.