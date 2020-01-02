Denizin dibinde utanç görüntüsü

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Antalya'da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AÜ Sualtı Sporları Topluluğu üyesi öğrencilerle Konyaaltı falezlerinin altında denizdeki kirlenmeyi görüntüledi.Falezlerin altındaki denizin, 3 metreden 25 metre derinliğe kadar teneke kutudan şişeye, kırık sandalyeden merdivene, televizyondan cep telefonuna, pilden aküye, misinadan olta kurşununa kadar akla gelmeyecek atıklarla dolu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu, kirlilik nedeniyle de deniz ekosisteminin bozulduğunu söyledi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda denizin içinde borular, direkler, korkuluklar, iskeleler, şezlonglar, yazın kıyıda inşa edilen metal aksamlarla karşılaştıklarını ifade eden Prof. Dr. Gökoğlu, "En azından bunlar toplanmalı. Başka denizimiz yok" diye çağrıda bulundu.