Doğacak bebeğini göremedi

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Muğla'nınFethiye ilçesinde uzun yıllar avukatlık yapan 50 yaşındaki Uzay Uzun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Uzun'un ani vefatı hukuk dünyasını, ailesini ve sevenlerini yasa boğarken, hamile eşinin kısa bir süre sonra doğum yapacağı öğrenildi.Uzun'un cenaze namazı, öğle namazına müteakip Fethiye Merkez Yeni Camii'nde kılındı. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi törene katıldı. Hamile olan eşi gözyaşı dökerken, Uzun'un cenazesi Çatalarık Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.