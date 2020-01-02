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Duygulandıran vasiyet

Giriş Tarihi: 2.1.2020
Duygulandıran vasiyet
Antalya'da ata yadigarı bıçakçılık mesleğini sürdüren Mustafa Bıçakçılar (70), bir müşterinin bilemeye getirdiği keçiboynuzu saplı 2 dövme bıçağı, babasının yaptığını fark edince 4 yeni bıçak karşılığı istedi. Teklifi kabul etmeyen ve yıllar içinde yaşamını yitiren müşterinin vasiyeti üzerine oğlu, bıçakları Mustafa Bıçakçılar'a hediye etti.

8 YIL ÖNCE YAŞANDI
Baba yadigarı olan yaklaşık 100 yıllık dövme bıçakları dükkanında sergileyen Bıçakçılar, "Bu olay 8 yıl önce Kurban Bayramı öncesi yaşandı. Bıçaklar benden oğluma, oğlumdan da torunuma kalacak" dedi
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Duygulandıran vasiyet
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