Duygulandıran vasiyet

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'daata yadigarı bıçakçılık mesleğini sürdüren Mustafa Bıçakçılar (70), bir müşterinin bilemeye getirdiği keçiboynuzu saplı 2 dövme bıçağı, babasının yaptığını fark edince 4 yeni bıçak karşılığı istedi. Teklifi kabul etmeyen ve yıllar içinde yaşamını yitiren müşterinin vasiyeti üzerine oğlu, bıçakları Mustafa Bıçakçılar'a hediye etti.Baba yadigarı olan yaklaşık 100 yıllık dövme bıçakları dükkanında sergileyen Bıçakçılar, "Bu olay 8 yıl önce Kurban Bayramı öncesi yaşandı. Bıçaklar benden oğluma, oğlumdan da torunuma kalacak" dedi