En sıcak kütüphane

Burdur'unKaramanlı ilçesi Kağılcık Köyü'nde kullanılmayan depoyu kendi imkanlarıyla kütüphaneye çeviren ilkokul mezunu Emin Akay, çocuklar üşümesin diye her gün sobayla kütüphaneyi ısıtıyor. Kütüphanenin temizliğini de yapan Akay, çocuklara yönelik okuma etkinlikleri düzenliyor.Yaklaşık 1300 kitabın bulunduğu kütüphanenin penceresinde sabah çocukların gelmesini bekleyen Akay, her yaş grubundan misafirlerini güler yüzle kapıda karşılıyor. Kütüphaneyi civar köylerde ve mahallelerde yaşayanlar da kullanabiliyor. Bilgisayarın da olduğu kütüphaneyi en çok ödevi olan, sınava hazırlanan ve sakin bir yerde kitap okumak isteyen çocuklar tercih ediyor.76 yaşındaki Akay, 2 yıl önce eşi ve çocuğunu da kaybettikten sonra kütüphane kurmaya karar verdiğini anlattı. Yalnızlığını kitaplarla unuttuğunu aktaran Akay, okuduğu iki yüze yakın kitabın hepsini yazarları ve isimleriyle not ettiğini dile getirdi.