Fethiye’nin zirve hesabı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Antalya kampına başladı. Zirve mücadelesi veren Fethiyespor'un kampı 14 Ocak'a kadar sürecek. Günde çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren mavi beyazlılarda, Antalyaspor'dan kiralık olarak transfer edilen Atakan ve Anıl takıma katıldı.Sportif Direktör Candan Genç, "Transfer etmeyi planladığımız 3-4 oyuncu daha var. Hata yapmamak adına çok acele karar vermek istemiyoruz." şeklinde konuştu.Fethiyespor, son olarak Nazilli forması giyen 26 yaşındaki oyuncu Burak Özbakır ile anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncu sözleşmeyi imzaladı. Öte yandan genç kalecimiz Halil Kaşlı'nın doğum günü kutlaması takıma neşe kattı.