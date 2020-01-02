Fethiye’nin zirve hesabı

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, Antalya kampına başladı. Zirve mücadelesi veren Fethiyespor'un kampı 14 Ocak'a kadar sürecek. Günde çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren mavi beyazlılarda, Antalyaspor'dan kiralık olarak transfer edilen Atakan ve Anıl takıma katıldı.
İSKELET BOZULMAYACAK
Sportif Direktör Candan Genç, "Transfer etmeyi planladığımız 3-4 oyuncu daha var. Hata yapmamak adına çok acele karar vermek istemiyoruz. Takımımızın mevcut bir iskeleti var ve yeni transferlerin bu ortama ayak uydurmaları bizim için çok önemli
" şeklinde konuştu.
BURAK İMZAYI ATTI
Fethiyespor, son olarak Nazilli forması giyen 26 yaşındaki oyuncu Burak Özbakır ile anlaşmaya vardı. Başarılı oyuncu sözleşmeyi imzaladı. Öte yandan genç kalecimiz Halil Kaşlı'nın doğum günü kutlaması takıma neşe kattı.