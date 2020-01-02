Geleceğe tohum atılıyor

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Muğlaİl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İzmir Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen 'Kadın Eliyle Geleceği Korumak: Gen Bankası ile Buluşuyoruz Projesi'nin eğitim çalışmalarına Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devam edildi.Seydikemer Ortaköy Mahallesi ilk ve ortaokulu öğrencileri ile Merkez Şehit Gürcan Akan ve Merkez Ata okullarından 50 öğrenciye yerli tohum ve gen bankası konusunda eğitim verildi. Tohum çeşitliliğinin önemi hakkında bilgi veren Selma Erez, eğitime katılan öğretmen ve velilerin evlerinde mutlaka atalarından kalma tohumlar olduğunu, bunların da koruma altına alınması gerektiğini anlattı. 8 yerel çeşit buğday öğrencilerle ekildi.