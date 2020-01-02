Geleneksel oyun zamanı

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Antalya'nınKumluca ilçesinde Ortaköy Mahallesi sakinleri çeşitli oyunlarla yeni yılı kutladı. Kumluca'ya bağlı Ortaköy Mahallesi'nde, muhtarlık tarafından yılsonu eğlencesi düzenlendi. Mahallede bulunan ve kullanılmayan okul binasındaki etkinlikte mahalleli gençler kendi aralarında eğlendi. Mahalle halkı saz, darbuka veya gitar gibi enstrümanlarla şarkılar söylerken, gençler de geçmişte atalarının boş zamanlarda kendi aralarında oynadığı orta oyunlarını oynadı.Gecede katılımcılara mahalle muhtarlığı tarafından hazırlanan geleneksel arabaşı çorbası da ikram edildi. Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya, kültürü gençlere aşılamak istediklerini belirterek, "Kültürümüzün unutulmamasını istiyoruz. Mahallemiz gençlerini eğlencede buluşturduk. Atalarımızın oynadığı orta oyunları oynadık. Türküler söyledik. Geleneksel arabaşı çorbası içtik" dedi.