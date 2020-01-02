Havalimanı rekorla büyüyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya, 2019 yılını rekorlarla kapattı. Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 14 milyon 907 bin 862 oldu. 2018 yılında 12.7 milyon turiste ev sahipliği yapan Antalya, 1 yılda turist sayısı 2.2 milyon artırdı. Sadece 2019 yılının Aralık ayında 227 bin 701 turisti ağırlayan Antalya Havalimanı'nda gelen-giden toplam 6 bin 634 uçağa hizmet verildi. Antalya, dünyanın en çok turist ağırlayan şehirleri arasındaki yerini sağlamlaştırırken, bu yükseliş Antalya Havalimanı'nda da kapasite artırımını gündeme getirdi.İstanbul'u da turist sayısında geride bırakan Antalya'da, havalimanının kapasitenin büyütülmesiyle ilgili karar alındı. Bu doğrultuda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı için ihaleye çıktı. Dev ihalede geçici teminat tutarı da 40 milyon Euro olarak belirlendi. Şartname satış bedeli ise 100 bin TL olduğu ilanda yer aldı. Son teklif tarihinin ise 31 Ocak 2020 saat 09:30 olduğu ihale ilanında duyuruldu. İhale 31 Ocak 2020 de saat 10.00'da DHMİ Genel Müdürlüğü binasında açık artırma usulüne göre yapılacak.