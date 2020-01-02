Heyecandan ismi unuttu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'ninyeni yıla girdiği dakikalarda, Isparta'da yılın ilk bebeği özel bir hastanede dünyaya geldi. Bebeğin doktor babası heyecandan, çocuğuna koyduğu ismi unuttu. Merve ve İzzet Demirbaş çifti, yeni yıla 3'üncü çocuklarıyla 'merhaba' dedi. Saat 00.01'de dünyaya gelen yılın ilk bebeğine 'Adnan Yiğit' adı verildi. Bebeğin babası ve hastanenin başhekim yardımcısı Dr. İzzet Demirbaş, heyecandan çocuğunun ismini unuttu. Gazetecilerin, bebeğin isminin ne olduğunu sorması üzerine adını söyleyemeyen baba Demirbaş'a eşi bebeğin ismini hatırlattı.Demirbaş, "Her insanın çocuk sahibi olması mutluluk vericidir ama her gün hekim olarak mesaisini yapmaya geldiği hastanede, hasta yakını olarak bulunmak ayrı bir heyecanmış" dedi.