Hortum enkaz bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eş zamanlı çıkan hortumun faturası belli olmaya başladı. Kızılot Mahallesi'nde aniden ortaya çıkan hortum ortalığı savaş alanına çevirdi. Hacıobası Mahallesi'nde bulunan muz serası ile Tekandız mevkisinde bulunan bina dış kaplama fabrikasındaki hortumun zararı 4 milyon lira oldu. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, hortum felaketinin yaşandığı bölgeleri ziyaret etti. Bölgelerde hasar tespit çalışmaları da başladı. Çatısı uçan fa brikanın yetkilisi Mehmet Arslan, "Yanımızdaki zeytinyağı fabrikasının bekçisi bizi arayarak hortum yaşandığını ve bölgede etkili olduğunu söyledi. Gece gelip baktık. Sabah olunca acı gerçekle karşılaştık. Yaklaşık zararımız 2 milyon civarında" dedi.Muz tesisini 2 yıl önce yaptıklarını belirten Osman Kaplan ise "40 dönüm alan üzerinde kurulu tesisimizin yarısı hortumdan zarar gördü. Maliyetimiz 2 milyon liraydı" dedi. Zararın boyutu, Kızılot ve Çenger mahallelerinde yapılacak tespit çalışmalarıyla belli olacak.Hortumun byutu güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Park halindeki TIR dorsesi yerden kesilip savrularak bir kamyona çarptı.ANTALYA'NIN Serik ilçesinde ise yoğun kar yağışının etkili olduğu Çukurca yaylasında 120 küçükbaş hayvanı ile mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma yetişti. Erol Tekyıldız, İsa Tekyıldız, Sevgi Tekyıldız ve İsmail Arıbaş, 120 adet küçükbaş hayvanı ile jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yoğun yağış nedeniyle kapanan yolun açılması için çalışmalar ise gece boyu devam etti.