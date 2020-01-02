Huzur için nöbet

BUGÜN NELER OLDU

Antalya, Burdur ve Isparta'da yeni yıla görevi başında giren kamu personelini valiler yalnız bırakmadı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 112 Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyonu'nu ziyaret ederek, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ndeki (KGYS) görüntülerini izledi.Karaloğlu'na Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Antalya Sahil Güvenlik Gurup Komutanı Yarbay Sezai Öztürk, İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür ve diğer protokol üyeleri de eşlik etti. Vali Karaloğlu, 112 Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi GAMER'de görev yapan personelleri ziyaret ederek, kent için 7/24 mesai yapan çağrı merkezi personellerinin yeni yılını kutlayıp çikolata ikram etti. Karaloğlu, daha sonra Kaleiçi Yat Limanı'nda demirli sahil güvenlik botunu ziyaret etti. Burada görevli personelin yeni yılını kutlayan Vali Karaloğlu, botun komuta merkezine geçerek botla ilgili bilgi aldı. Karaloğlu daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'na geçti.Mehmetçikle sohbet eden Karaloğlu, 'Ailesini en çok özleyen kim?' diye sordu. İlk el kaldıran Doğan Gültekin adlı askeri yanına cep telefonuyla görüntülü olarak ailesiyle görüytürdü. Vali Karaloğlu, daha sonra itfaiye personelinin yeni yılını tebrik etti. Burdur Valisi Hasan Şıldak da Devlet Hastanesi acil servisi, 112 Çağrı Merkezi ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ediperek görev başındaki personelin yeni yılını kutladı.