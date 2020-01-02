Marketçinin zaferi

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Antalya'da2015 yılında fırın ve marketlerde 1 TL'ye satılan 200 gram ekmeği, 75 kuruşa sattığı için haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesi tarafından hakkında dava açılan market işletmecisi Ragıp Şahin, Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davada haksız bulundu. Şahin, kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, bakkalın ekmeği maliyet tutarının altında satmadığını gerekçe göstererek, ticaret mahkemesinin kararını kaldırdı.Hukuk zaferi kazanan ve en son 75 kuruştan sattığı ekmeği 2019 yılın- da 85 kuruşa yükselten marketçi Ragıp, kararının ardından Ekmek Üreticileri Federasyonu Antalya Şubesinin davayı Yargıtay'a taşıdığını söyledi. Davayı kazandıktan sonra çevredeki marketlerin de ekmek fiyatlarında düşüş yaşandığını aktaran Şahin, "60 kuruşa dahi satanlar var. Önceden 'dava açarız' diye baskı yapılıyordu. Şu an da bir cesaret oluştu" dedi.Maliyetlerin düşük olması durumunda 2020 yılında da ekmeği 85 kuruştan satmaya devam edeceğini belirten Şahin, "Daha düşük alırsam, daha düşüğe satarım. Vatandaş, en temel gıdası ekmeği ucuza yemek istiyorlar. Ekmekle doyuruyor vatandaş karnını. Günde 3-4 defa ekmek almaya gelen oluyor" diye konuştu. Ucuz ekmek savaşında asıl kazanan ise ekmeği ucuza alan vatandaş oldu.