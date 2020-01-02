Okul bahçesine ikinci uçak sözü

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Türkiye'ninilk tematik lisesi olan Antalya'nın Aksu ilçesindeki Uçak Bakım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uçak koleksiyonunu genişletti. Bahçesinde dev Boeing 737-400 tipi yolcu uçağı, atölyelerinde iki kişilik çalışır vaziyette uçağın yanı sıra havacılık sektörünün tüm unsurlarının yer aldığı okulda son olarak F4 Fantom Savaşı uçağı da eğitim envanterine eklenecek.Okulun kurucu müdürü Haldun Çevik, atölyeleri zenginleştirmek için çok sayıda ülke ve Türkiye'den farklı illeri ziyaret etti. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere'nin Emir Subayı Yüzbaşı Ramazan Erkeneli'yi okulda ağırlayan Çevik, son gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu. Çevik, "Yeni yılda okulumuza bir müjde daha. Artık okulumuzun F-4 e Fantom savaş uçağı da var. Yakın zamanda okulumuz bahçesinde yerini alacak inşallah" dedi. Çevik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na verdiği destek için teşekkür etti.