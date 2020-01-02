Polisin alkollü vatandaş sınavı

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Antalya'daaldığı aşırı alkol nedeniyle sokak ortasında sızıp kalan şahsı polis ne yaptıysa uyandıramadı. Olay Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yaşandı. Bir apartmanın altında horlayarak uyuyan şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aldığı aşırı alkol nedeniyle beton zemin üzerinde uyuya kalan şahsı, vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi. Polis, yerde yatan şahsı sallayarak uyandırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Polis seslere cevap vermeyen şahsı daha sonra ayak ve kollarından kaldırarak duvara dayadı.Yine uyumaya devam eden şahıs, polisin yüzüne su dökmesine rağmen kendine gelmedi. Polis nabzını da yokladığı şahıs için sağlık ekiplerinden destek istedi. Sağlık ekiplerin çabasına rağmen uyanmayan şahıs polis ekiplerinin desteğiyle sedyeye alınıp ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.