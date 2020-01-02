Salda yok olmaktan kurtarıldı

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Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nün 2019'un marka değeri olarak ön plana çıktığını söyledi. Kentte turizm değerlerini arttırmak amacıyla daha fazla çalışmalar yaptıklarını belirten Vali Şıldak, altyapı hizmetlerini, sosyal hizmetleri geliştirerek, hizmet iyileştirmesi yaparak, tanıtıma önem vererek bölgenin hem tarihi hem kültürel yapısını daha bilinir hale getirdik. Bunların sonucunda da Burdur'a gelen ziyaretçi sayısında çok ciddi yükselmeler görüldü" dedi.Salda Gölü'nün başlı başına 2019'da marka olan bir değer olarak öne çıktığını kaydeden Vali Şıldak, "Salda'da alınan tedbirler, yapılan çalışmalar, valiliğimiz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği önemli uygulamalar adeta gölü yok olmaktan kurtardı. Orada yapılan gerçek bir operasyondu. Bir çevre operasyonuydu aslında. Bu da çevresel değerlerin korunması, gölün ve çevresinin turizme açılma faaliyetlerinin tamamen koruma ön plana alınarak gerçekleştirilmesiydi" dedi.Salda'nın Burdur turizmde yeni bir adres, yeni bir destinasyon olduğunun altını çizen Şıldak, "Önümüzdeki senelerde bunun sonuçlarını çok daha iyi bir şekilde göreceğiz. Bu çıta yükselecek. Yatırımcılarımıza, bilhassa Burdurlu iş insanlarımıza bu sektörde, turizm alanında yatırım yapması önerimizi tekrarlıyoruz. 2019'da bunu sık sık vurguladık. 2020'de bunun gerçekleştiğini görmek istiyoruz. 2019'da Burdur'a 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçi geldi. Salda Gölü'nü 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etti" diye konuştu.