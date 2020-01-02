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Sangare fırtınası

Antalyaspor’un başarılı sağ beki, ilk yarıda 17 maçın tamamında 11’de yer aldı ve 1530 dakika sahada kaldı

Giriş Tarihi: 2.1.2020
Sangare fırtınası
Ligde kötü günler geçiren Antalyaspor, devrenin son 10 maçında 3 puan kazanamadı. Antalyaspor sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet; dış sahada ise 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Defansın sağında görev yapan Nazım Sangare ise performansıyla göz doldurdu. Transfer döneminde İstanbul takımlarının radarına takılan 25 yaşındaki oyuncu, 17 maçta da ilk 11'de başlayarak toplam bin 530 dakika sahada kaldı. Sangare, bu performansıyla ligde tüm maçlarda 90 dakika görev alan 14 oyuncudan biri oldu.

BİRER GOLÜ VE ASİSTİ VAR
Nazım Sangare, oyunda kaldığı süre boyunca Antalyaspor formasıyla 1 gol attı, 1 gol pası verdi. Defansın sağında görev yapan milli oyuncu, 3 sarı kart gördü. Kırmızı beyazlılarda Sangare 17 maçta da forma giyen tek futbolcu olurken onun ardından Celustka bir 336, Ufuk Akyol bin 306, Diego bin 260, Charles bin 036, Aatif Chahechouhe ise bin 022 dakika oyunda kaldı.
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Sangare fırtınası
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