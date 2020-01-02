Serik’te kriz aşıldı

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Antalya'nınSerik ilçesinde Kadriye ve Belek sahillerindeki günübirlik işletmelerle ilgili kriz aşıldı. Yaz sezonunun sonunda, sahillerdeki 22 işletme Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçmiş ve tahliyeleri istenmişti. Gerekçe olarak ise 2013 yılında belediyenin işletmeleri üçüncü kişilere kiralaması ve kaçak yapılar gösterilmişti.Sorun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ve Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın ortak girişimleriyle çözüldü. AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın da katılımıyla düzenlenen toplantıda büreçle ilgili bilgi veren Aputkan, "Bakanımız son noktayı koydu. Kadriye ile Belek günübirlik alanlarını Serik Belediyesine tahsis edeceğini söyledi. Önümüzdeki günlerde Ankara'da sözleşmeyi imzalayacağız" diye konuştu.Bölgeyle ilgili projeleri de anlatan Aputkan, "Amacına uygun işleteceğiz, ikinci, üçüncü kişilere vermeyeceğiz. Tamamen halkımızın faydalanacağı bir alan olacak. Tahsisi resmi olarak alınca hemen yeniden düzenlenmesi için süratle çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı. Mustafa Köse de sorunun çözülmesiyle halkın denize gireceği alanların korunduğunu belirterek, ayrıca Belek'te bulunan ormanlık alanın da mesire alanı olarak Serik Belediyesi'ne tahsisi yapıldığını duyurdu.