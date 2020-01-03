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25 yıldır eşinin gören gözü oldu

Giriş Tarihi: 3.1.2020
25 yıldır eşinin gören gözü oldu
BURDUR'DA Behçet hastalığı nedeniyle yaklaşık 25 yıl önce görme yetisini kaybeden Zeliha Göktaş'ın en büyük yardımcısı 44 yıllık eşi Nuri Göktaş oldu. Eşinin hastalık sonucu önce görme yetisini kaybettiğini, daha sonra ayakta duramaz hale geldiğini anlatan Nuri Göktaş, onun yanından bir an olsun ayrılmadı. Nuri Göktaş, "44 yıl önce ablamın sayesinde tanıştık, evlendik. 3'ü kız, 1'i erkek 4 çocuğumuz var. Evliliğimizin sırrı Allah'a binlerce şükür. O beni saydı, ben onu sevdim" dedi. Göktaş, gençlere birbirlerini sevip, saymaları nasihatinde bulundu. Zeliha Göktaş da "Birbirimizi hiç kırmadık. Saydık her zaman. O beni dinledi, ben onu dinledim" diye konuştu.
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