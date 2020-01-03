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Anadolu lezzetleri tanıtılacak

Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nın 27’ncisi ‘Yaşasın Anadolu’ temasıyla 15 Ocak’ta ’da açılacak. Fuarda bin 500 aşçı tarafından tanıtımlar gerçekleştirilecek

Giriş Tarihi: 3.1.2020
Anadolu lezzetleri tanıtılacak
TURİZMİN en önemli buluşma noktalarından Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nın 27'incisi 'Yaşasın Anadolu' temasıyla Antalya'da düzenleyecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destelediği fuarda, coğrafi işaretli ürünler, yerel üreticiler, kooperatifler ve yerel markalar öne çıkarılacak.

YERLİYSE YERİZ
Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) da yerli gıda üretimine dikkati çekmek amacıyla fuarda yerini alacak. Fuara TAFED'e bağlı 35 aşçı derneğine üye bin 500 şef aşçının katılması bekleniyor. TAFED Başkanı Zeki Açıköz, "Türkiye'de tescilli 464 coğrafi işaretli ürün var. 457 coğrafi ürünün tescil işlemi ise devam ediyor. Dünyada böyle bir çeşitlilik ve zenginliğe sahip birkaç ülke var? Türkiye'nin barkod numarasından hareketle geçen yıl hayata geçirdiğimiz ve çok destek gören '869 yerliyse yeriz' projemizin de devamı olacak" dedi.
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Anadolu lezzetleri tanıtılacak
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