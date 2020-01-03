Dalgalar kumsalı 2 metre yükseltti

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'DA son haftalarda yaşanan dev dalgaların ardından Konyaaltı kumsalını görenler gözlerine inanamadı. Geçen hafta yaşanan fırtınada dev dalgalar Konyaaltı Plajı'nda deniz ile kumsalın birleştiği noktada sahilin 2 metre yükselmesi gözlerden kaçmadı. Deniz ile kumsalın birleştiği noktada dik duvar görüntüsü oluştu.Dev dalgalar kumsalın tüm yapısını da değiştirdi. Dalgalar kumsalın geri bölümünde ise geniş bir kanal görüntüsü oluşturdu. Vatandaşlar, "İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Dev dalgalardan önce sadece deniz ile karanın birleştiği noktada hafif yükseklik vardı. Şimdi deniz in kenarı dik duvar, arkası derin bir kanyon görünümünde" diyerek yaşanan değişime dikkat çekti.