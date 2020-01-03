Davraz mercek altında

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ISPARTA'DA kış turizminin gözdesi Davraz Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasıyla ilgi artarken, ziyaretçilerin tatillerini rahat geçirebilmeleri ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için önlemler sıkılaştırılıyor. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Davraz'da turizm işletme belgesi olan tesisler dışında ruhsatı olmayan seyyar satıcılar hakkında yasal işlem başlatılması hususunda gerekli birimlere talimat verdi.Vali Seymenoğlu imzasıyla ilgili birimlere gönderilen yazıda, turizm işletme belgesi olan tesisler dışında hiçbir yerde açık- pakette alkol satışına izin verilmemesi uyarısı yapıldı. Bölgenin Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, "Gerekli izinler alınmamış zipline, snowtubing, salıncak gibi faaliyetlere izin verilmemesi, seyyar olarak çalışan ruhsatsız fotoğraf çekimi, ayaküstü yemek satışı yapan yerler, kayak satışı ve kiralama işi yapanlara yasal işlem yapılması" istendi. Denetimlerin başladığı öğrenildi.