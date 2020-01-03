Doktor adayları moral verdi

BUGÜN NELER OLDU

AKDENIZ Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, hastanede tedavi gören hastalara moral aşılamak için harekete geçti. Geleceğin doktor adayları, geleneksel hale getirdikleri hasta ziyareti öncesi değişik çizgi film karakterleri ve palyaço kılığına girdi. Önce lösemi tedavisi gören çocuk hastaları ziyaret eden öğrenciler, bir süre onlarla birlikte zaman geçirerek çocuk hastalara moral verdi.NORMALDE doktor önlüğü ile yanlarına gelerek kendileri ile ilgilenen doktor adayı ağabey ve ablalarını birbirinden eğlenceli karakterlerin kostümleriyle gören çocuklar şaşkınlıklarını saklayamadı. Renkli etkinlikle çocuklar hastalıklarını az da olsa unuttu. Doktor adayları daha sonra servislere geçerek hastalar ile sohbet etti.TIP öğrencileri, hastalıkla mücadelede moral ve motivasyonun önemli olduğu belirterek, "Büyük deneyim kazandık" dedi.