Esi dogum yaparken evinde öldü

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA 29 yasındaki Afgan uyruklu Shah Vali, evinde ölü bulundu. Olay, Yedisehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Vali'nin esinin yeni dogum yaptıgı için hastanede oldugu ögrenildi. Acı olay, yakınlarının Shah Vali'ye telefonla 2 gün süresince ulasamaması nedeniyle polisten yardım istemesiyle ortaya çıktı.Evde hareket vaziyette yatarken bulunan Shah Vali'nin öldügü ortaya çıktı. Ekiplerin gerekli incelemeyi yapmasının ardından talihsiz adamın cansız bedeni cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere morga gönderildi. 'Süpheli ölüm' olarak kayıtlara geçen olayla ilgili sorusturma baslatıldı.