Filede şampiyon IYAŞ Selçuklu

BUGÜN NELER OLDU

ISPARTA'DA Okullar Arası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.IYAŞ Selçuklu, Nazmi Toker'i 3-0, Nazmiye Demirel'i 3-2 ve Halıkent Orta Okulu'nu 3-0 yenerek grubunu lider tamamladı. İkinci grupta IYAŞ Selçuklu Orta Okulu, Bahçeşehir'i 3-0, Yalvaç'ı 3-0, Şehit Burhan Açıkkol'u 3-0 ve Fatih Orta Okulu'nu 3-2 mağlup ederek, yarı finale çıktı.IYAŞ Selçuklu Orta Okulu Yıldız Kız Voleybol Takımını şampiyonluğa taşıyan kadrosunda, Safiye Irmak, Damla Dursun, Zeynep Bardakçı, Feyza Çetin, Rümeysa Sarıdoğan, Ahsen Yalçın, Yasemin Dursun, Simanur Öztürk, Zeynep Sude Gürdal ve Fazilet Rümeysa Daşdemir isimli sporcular yer aldı.