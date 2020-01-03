Genç ölümler üzdü

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CANKUS

Antalya'nın Alanya ve Akseki ilçeleri ile Mugla'nın Fethiye ilçesinde 3 gencin hayatını kaybetmesi ilçeleri üzüntüye bogdu. Alanya'nın Payallar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 23 yasındaki Emre G, kullandıgı 07 E 4963 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Kaza yerine gelen saglık ve itfaiye ekipleri otomobilden agır yaralı olarak çıkartılan Emre G. ve yolcu Ümit E.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırdı. 21 yasındaki Fatih E. ise, olay yerinde hayatını kaybetti.Akseki ilçesinde ise otomobille çarpısan motosikletin sürücüsü Sefa Pantır (15) öldü, aynı yastaki arkadası Mustafa Kızılkaya ise agır yaralandı. Kaza, yılın ilk saatlerinde meydana geldi. Sefa Pantır ve arkadası Mustafa Kızılkaya'nın bulundugu motosiklet, D.T.'nin kullandıgı otomobille çarpıstı. Kontrolden çıkan motosiklet daha sonra mezarlıgın bahçe duvarına çarparak durdu. Hastaneye götürülen iki gençten Sefa Pantır tüm müdahalelere ragmen kurtarılamadı. Mustafa Kızılkaya'nın ise saglık durumu ciddiyetini koruyor.MUGLA'NIN Fethiye ilçesinde ise Baki Can Hayta (18), çırak olarak çalıstıgı tamirhanedeki bir otomobilde ölü bulundu. Olay, Tasyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Vücudunda herhangi bir kesici, delici ve darbeye baglı yara izine rastlanmayan Baki Can Hayta'nın cansız bedeni, otopsi için Mugla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hayta'nın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.FETHIYE - Mehmet AL / ALANYA