Gönüllü okuyucular karanlığı aydınlatıyor

Antalya'da görme engellilerin roman, kitap ve ders alma ihtiyaçları Tekelioğlu Halk Kütüphanesi'nde oluşturulan 'Gör İşit' bölümünde gönüllü seslendirmenler tarafından ücretsiz karşılanıyor. 25 gönüllü okuyucu, 120 görme engelli öğrenci ve vatandaşın ders kitabı ve roman ihtiyaçlarını okuyarak karşılıyor. Gönüllü okuyucuların bu davranışı ile onlarca görme engelli genç üniversiteyi bitirdi.Profesyonel seslendirme sanatçısı Aslı Gökdemir Tekeli, her hafta salı günü gönüllü olarak 1 saat kütüphanede görev yapıyor. Tekeli'nin okuduğu kitaplar, flaş bellek veya CD'ye yüklenerek aynı gün istek sahibine iletiliyor. Aynı zamanda yaşam koçluğu da yapan Tekeli, bunu sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiğini anlattı. Tekeli, "Görme engelli arkadaşlarımızın benim sesimden kitaplara ulaşabilmesi, yeni dünyalara kapıları aralaması ve derslerini çalışması benim için en büyük ödül" diye konuştu.Kütüphane Müdürü Muharrem Dal, 'Gör işit' bölümü üyesi 120 görme engellinin en çok ders kitaplarının seslendirilmesini istediğini söyledi. Bunun için 25 gönüllünün düzenli gelip görme engellilerin istediği kitapları seslendirdiğini belirten Dal, "Tüm kitap seslendirme taleplerini eksiksiz karşılıyoruz. Talep olması halinde bize 300 kişi daha gönüllü okuyucu olmak gelebilecek" dedi.

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