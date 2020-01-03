Hastanede renkli etkinlik

BUGÜN NELER OLDU

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, hastanede tedavi gören hastalara moral aşılamak için harekete geçti. Geleceğin doktor adayları, geleneksel hale getirdikleri hasta ziyareti öncesi değişik çizgi film karakterleri ve palyaço kılığına girdi. Önce lösemi tedavisi gören çocuk hastaları ziyaret eden öğrenciler, bir süre onlarla birlikte zaman geçirerek çocuk hastalara moral verdi.Normalde doktor önlüğü ile yanlarına gelerek kendileri ile ilgilenen doktor adayı ağabey ve ablalarını birbirinden eğlenceli karakterlerin kostümleriyle gören çocuklar şaşkınlıklarını saklayamadı. Renkli etkinlikle çocuklar hastalıklarını az da olsa unuttu. Doktor adayları daha sonra normal servislere geçerek hastalar ile sohbet edip onlara da moral verdi.Tıp öğrencileri bu etkinliğin artık gelenek hale geldiğini belirterek, tüm hastaların bu renkli etkinlikler sayesinde çok büyük moral depoladıklarına dikkat çekti. Moral ve motivasyonun sağlıkta önemli olduğuna değinen öğrenciler, "Bunu biz de düzenlediğimiz motivasyon etkinlikleri ile deneyimliyoruz" dedi.