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Kar yolları kesti hayat durdu

Elmalı ilçesinde yogun kar yagısı nedeniyle hastaneye gidemeyen 2 hasta, mahsur kaldıkları evlerinden alındı

Giriş Tarihi: 3.1.2020
Kar yolları kesti hayat durdu
ANTALYA'DA yüksek ilçelerde yasanan kar yagısı vatandasları zor durumda bırakıyor. Önceki gün Akseki, Alanya ve Kas'ta 5 kisi yogun kar yagısı nedeniyle mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılırken, dün de Elmalı'da mahsur kalan iki hasta, Büyüksehir Belediyesi tarafından kurtarıldı. Ilçede kar kalınlıgının yer yer 50 santimetreyi buldugu ögrenildi.

HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ
Olay Elmalı'nın Gevmen Mahallesi'nde yasandı. Etkili kar yagısı nedeniyle yolun kapandıgı mahallede Kadriye Karapınar (72) ve Nazmi Tırlan (68) rahatsızlanınca 112'den yardım istendi. Hastaların hastaneye bir an önce ulasması için önce yol açıldı. Zor kosullardaki 2 saatlik çalısmanın ardından hastalara ulasıldı. Hastalar, Elmalı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulastırıldı.
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Kar yolları kesti hayat durdu
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