Karaman olmazsa görüşelim

Süper Lig'de 10 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Yarın kampa girip ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak olan kırmızı-beyazlılarda Hikmet Karaman ile görüşmeler devam ediyor.
HEP SORUN ÇIKARIYOR
Tecrübeli teknik adam yapılan pazarlıklarda maaş ve tazminat konusunda anlaşmaya sağlanamadı. Karaman'ın maaşını peşin ve tazminat maddesinin yüksek olması nedeniyle görüşmede pürüz çıktı. 2007-2008 sezonunda Sedat Peker'in başkanlığı döneminde 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren kırmızı beyazlı-kulüp sezon içerisinde Hikmet Karaman'ı göreve getirmek istemiş, tıpkı bugünlerde olduğu gibi parasını peşin isteyerek anlaşmayı oldukça zorlamıştı.
Dönemin yöneticisi Abdurahman Yılmaz bu transfer süreci ile alakalı olarak "Pazar günü, tatil zamanı yurt dışında bulunan Ali Yılmaz'ı aradım ve Finike Döviz'den 100 bin Euro para aldım. Hoca, Antalyaspor'un sözüne inanmadı ve parayı nakit istedi" diyerek anlatmıştı. Antalyaspor o sezon 1. Lig'den Süper Lig'e çıktı. Karaman, yeni sezona Hasan Akıncıoğlu başkanlığında görevini sürdürüyordu. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala bir gazeteye verdiği demeçle Antalyaspor'u zor duruma düşüren Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı. Karaman görevinden ayrılırken Antalyaspor camiasından önemli isimlere çok ağır ifadelerin de yer aldığı açıklamalarda bulunmuştu. Antalyaspor'un yaptığı görüşmelerde Hikmet Karaman'ın zorluk çıkarması üzerine yönetim Malatyaspor ile sorun yaşayan ve ayrılması gündemde olan Sergen Yalçın'a çevirdi.
Sergen Yalçın ile görüşme yapan yönetime başarılı teknik adam, "Hikmet hoca ile görüşüyorsanız onunla devam edin. Olmazsa öyle görüşürüz" dediği öğrenildi.
EKİCİ VE POTUK LİSTEDE
Teknik adam arayışlarını sürdüren Antalyaspor yönetimi bir taraftan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Ara transferde 6 futbolcu almayı planlayan kırımızı beyazlılar, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve kulüp bulmaları istenilen Mehmet Ekici ile Alper Potuk'u listeye aldı.
Her iki futbolcu ile ön görüşme yapılırken bu iki ismin transferinin an meselesi olduğu vurgulandı.
HAKAN GÖZTEPE YOLCUSU!
SÜPER Lig'de ilk yarıyı onuncu sırada tamamlayan Göztepe, Avrupa hayalini gerçekleştirmek için transferde düğmeye bastı. Teknik direktör İlhan Palut'un orta alana 10 numara pozisyonu için transfer istemesinin ardından harekete geçen yönetim, yönünü bu kez Antalyaspor'un oyuncusuna çevirdi. İzmir ekibi, Antalyaspor'dan Hakan Özmert'i listesine aldı. Antalya'da son dönemlerde mutsuz olduğu gözlenen Hakan'ın da sarı kırmızılı ekibe yeşil ışık yaktığı öğrenilirken, futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da Göztepe'nin işini kolaylaştırıyor. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Antalyasporlu kurmaylarla önümüzdeki günlerde bir araya gelerek transferi bitirmeye çalışacak.