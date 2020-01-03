Karaman olmazsa görüşelim

Süper Lig'de 10 haftadır galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Yarın kampa girip ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak olan kırmızı-beyazlılarda Hikmet Karaman ile görüşmeler devam ediyor.Tecrübeli teknik adam yapılan pazarlıklarda maaş ve tazminat konusunda anlaşmaya sağlanamadı. Karaman'ın maaşını peşin ve tazminat maddesinin yüksek olması nedeniyle görüşmede pürüz çıktı.Dönemin yöneticisi Abdurahman Yılmaz bu transfer süreci ile alakalı olarak "Pazar günü, tatil zamanı yurt dışında bulunan Ali Yılmaz'ı aradım ve Finike Döviz'den 100 bin Euro para aldım. Hoca, Antalyaspor'un sözüne inanmadı ve parayı nakit istedi" diyerek anlatmıştı. Antalyaspor o sezon 1. Lig'den Süper Lig'e çıktı. Karaman, yeni sezona Hasan Akıncıoğlu başkanlığında görevini sürdürüyordu. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala bir gazeteye verdiği demeçle Antalyaspor'u zor duruma düşüren Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı. Karaman görevinden ayrılırken Antalyaspor camiasından önemli isimlere çok ağır ifadelerin de yer aldığı açıklamalarda bulunmuştu.Sergen Yalçın ile görüşme yapan yönetime başarılı teknik adam, "Hikmet hoca ile görüşüyorsanız onunla devam edin. Olmazsa öyle görüşürüz" dediği öğrenildi.Teknik adam arayışlarını sürdüren Antalyaspor yönetimi bir taraftan da transfer çalışmalarını yürütüyor.Her iki futbolcu ile ön görüşme yapılırken bu iki ismin transferinin an meselesi olduğu vurgulandı.SÜPER Lig'de ilk yarıyı onuncu sırada tamamlayan Göztepe, Avrupa hayalini gerçekleştirmek için transferde düğmeye bastı. Teknik direktör İlhan Palut'un orta alana 10 numara pozisyonu için transfer istemesinin ardından harekete geçen yönetim, yönünü bu kez Antalyaspor'un oyuncusuna çevirdi. İzmir ekibi, Antalyaspor'dan Hakan Özmert'i listesine aldı. Antalya'da son dönemlerde mutsuz olduğu gözlenen Hakan'ın da sarı kırmızılı ekibe yeşil ışık yaktığı öğrenilirken, futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması da Göztepe'nin işini kolaylaştırıyor. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Antalyasporlu kurmaylarla önümüzdeki günlerde bir araya gelerek transferi bitirmeye çalışacak.

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