Mekke’nin fethi kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da, Mekke'nin fethinin 1389'uncu yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Antalya Şubesince, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. AGD Şube Başkanı Ahmet Pişirici, yaptığı konuşmada, Antalya ile ülke genelinde 600'e yakın noktada Mekke'nin fethinin 1389'uncu yıl dönümünün kutlandığını belirtti. Pişirici, inançlarının "Hakk'ı hak bilip Hakk'a tabi olmayı, batılı batıl bilip batıldan kaçınmayı" gerektirdiğini dile getirdi. İlahiler seslendirilen etkinlikte, Siyeri Nebi Yarışması'nda dereceye girenlere de ödülleri verildi.